Joaquim Rino numa “rampa muito exigente e técnica”

Joaquim Rino prepara-se para iniciar mais uma temporada no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group aos comandos do seu BRC CM 05.

O objetivo do piloto da Batalha será, como seria de esperar, uma posição cimeira na Rampa Porca de Murça, que este fim de semana ‘abre as hostilidades’ da temporada de 2020.

Ser competitivo entre os protótipos que se apresentam à partida na prova do CAMI Motorsport é um dos objetivos de Joaquim Rino, que destaca a qualidade do plantel da montanha existente esta temporada.

“Estou surpreendido com o numero de novos carros que vão alinhar em Murça, isto promete, sem duvida alguma. Quanto a esta rampa, de fácil não tem nada, e depois ainda com esta lista de inscritos não vai ser uma tarefa fácil, mas espero ter o meu carro impecável”, começa por dizer o piloto da Batalha.

Para Joaquim Rino a prova transmontana não tem ‘segredos’ e é por isso que também a respeita: “Conheço esta rampa , pois já cá corri, mas tenho de reconhecer que é muito técnica e exigente, com muitos tipos de curva, o que aumenta as dificuldades. Quero estar o mais concentrado possível, sem cometer erros, e lutar por uma posição no pódio”.