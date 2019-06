Motores Joaquim Rino aponta à vitória em Santa Marta Por

Joaquim Rino volta a ser um ‘cliente’ do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, e na Rampa de Santa Marta, a terceira prova da temporada, quer lutar pela vitória.

Depois da boa exibição na Falperra o piloto do BRC CM 05 Evo espera ter tudo alinhado para que mais uma vez possa discutir as posições cimeiras, desta vez no desafiador traçado do Douro Vinhateiro.

Foto: Dário Teles

Rino antevê uma dura batalha na prova organizada pelo Clube Automóvel da Régua, nomeadamente com Nuno Guimarães, que “está a correr em casa e conhece muito bem esta rampa”.

“Penso que vai ser uma prova difícil. Espero que o carro esteja a cem por cento de modo a tirar o máximo partido dele. Vou entrar concentrado, evitando erros que normalmente se traduzem em perda de tempo”, refere também Joaquim Rino.