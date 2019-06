Motores Pedro Marques ‘vingou-se’ da Falperra em Santa Marta Por

Pedro Marques ‘vingou-se’ do desaire sofrido na Falperra na 5ª Rampa de Santa Marta, terceira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

O piloto de Braga cedo mostrou ao que ia no evento organizado pelo Clube Automóvel da Régua nas ‘curvas’ de Santa Marta de Penaguião e acabou por levar a melhor da Divisão 4 dos Turismos.

Fotos: Dário Teles

Aos comandos do Seat Leon Marques começou a baixar os seus tempos desde a primeira subida de ‘warm-up’, melhorando em quase dois segundos a sua marca na primeira subida de treinos.

O piloto minhoto não conseguiria baixar o seu registo na segunda subida de treinos, mas manteve sempre sem perder a liderança na sua categoria, sendo que logo a seguir o seu registo baixou quase três segundos, deixando-o ‘à porta’ do top dez absoluto.

Depois de um ‘warm-up’ de domingo que serviu apenas para afinar a ‘pontaria’, Pedro Marques conseguiria efetuar uma subida de prova em 2m04,150s, fazendo antever uma franca melhoria de tempo para conseguir finalmente rodar abaixo dos dois minutos, com a marca que lhe ‘selou’ o triunfo da Divisão 4 – 1m59,789s – deixando-o também como o oitavo mais rápiddo da classificação geral.

Na derradeira subida o tempo do piloto de Braga piorou ligeiramente (2.01,972), mas nada que comprometesse o seu objetivo. Algo que o deixou bastante satisfeito e sem motivação de se envolver noutras frentes, como fez questão de adiantar em Santa Marta.

“Para já parei com o projeto de participação no Open de Velocidade. Não vou alinhar no Circyito de Vila Real. Houve situações que não foram do meu agrado em Braga, por isso resolvi dar por encerrada a minha participação no Open de Velocidade”, explicou Pedro Marques.