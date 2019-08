Motores Joaquim Machado e Pedro Rosário fazem a festa em Montalegre Por

O segundo dia das provas de suporte à quinta ronda da TitanRX em Montalegre proporcionou muito espetáculo, e permitiu a Joaquim Machado brilhar mais na Super 1600 e Pedro Rosário no Kartcross.

Depois de no sábado ter sido Mário Teixeira e o seu Ford Fiesta S1600 a dominarem os acontecimentos, o confronto de hoje na Super 1600 foi completamente diferente. Teixeira ainda discutiram a travagem para a primeira curva, numa ‘guerra’ de Fiesta, mas não tardou a Machado intrometer-se na disputa.

Mário Teixeira conseguiu assumir o comando antes de realizar a sua ‘joker lap’, onde Joaquim Machado para a frente no seu Peugeot 208 S1600 e não mais largou a liderança, com Teixeira a ter de contentar-se com o segundo posto. O pódio foi completado por André Sousa, em Peugeot 207 S1600.

A prova ainda ficou marcada por um acidente, quando Rogério Sousa se envolveu num toque no Citroën C2 S1600 de Celmo Guicho, que se viu obrigado a abandonar.

No Kartcross Pedro Rosário foi o melhor português numa corrida muito disputada de princípio ao fim e que foi ganha pelo espanhol António Miras, em Semog. Não sem um duelo com o seu compatriota Ivan Chinchilla, que terminou a meio segundo do vencedor.

Rosário partiu de quarto mas rapidamente assumiu a terceira posição, sendo espetador privilegiado da disputa pela vitória entre os dois pilotos do país vizinho.

Daniela Godinho esteve em destaque. Terminou a qualificação em terceiro e durante a corrida teve um grande duelo com Rui Nunes, que levou a melhor sobre a sua adversária garantindo o quarto lugar final.