Motores Nuno Araújo estreia Skoda Fabia em Mação Por

Nuno Araújo é a novidade mais bem guardada da quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX) 2019, já que em Mação o piloto de Penafiel se estreia aos comandos de um Skoda Fabia S1600.

Uma ‘arma’ com provas dadas, que certamente concentrar as atenções este fim de semana na pista ribatejana, que foi inteiramente preparada nas oficinas da Simpa Racing, que também já era a responsável por assistir o Citroen C2 S1600 utilizando anteriormente por Nuno Araújo.

“Estou muito entusiasmado com este passo que estamos a dar e que nos traz mais responsabilidade, e também uma maior capacidade para competirmos pelos lugares cimeiros”, começa por dizer o piloto do ENI/EQS Racing Team, que destaca a importância do seu principal patrocinador para que este novo projeto fosse concretizado.

Nuno Araújo sublinha que Mação será “o primeiro verdadeiro teste ao novo carro”, já que não teve tempo sequer para o “testar convenciente”, estando ciente de que irá “demorar a retirar todo o potencial deste carro fabuloso”. Por isso não espera “facilidade nesta adaptação”, mas promete dar “tudo para sair de Mação com um bom resultado”.

“Sinto-me completamente confiante no trabalho da minha equipa de mecânicos e na Simpa Racing, e estou convicto que rapidamente estaremos muito competitivos”, remata o piloto de Penafiel.