Motores Ralicross de regresso a Mação Por

São mais de 60 os inscritos para a quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX) 2019. Mação Verde Horizonte promete emoção no próximo fim de semana.

É a proximidade da pista ribatejana de Abrantes que faz Santinho Mendes dar ‘um salto’ a este evento para participar na prova da Nacional 2RM.

O piloto abrantino poderá assim ser mais um rival para Adão Pinto, que já tinha João Novo como grande adversário.

Nos Super Buggy a luta parece assegurada, ainda que António Estevão não tenha ainda o seu CanAm completamente reparado, depois das ‘cambalhotas’ que deu em Sever do Vouga.

Mas Mação também terá um certo ‘sabor’ revivalista, com a presença de seis modelos Pop Cross, que prometem animar a prova do Clube Automóvel de Mação, que arranca na pista da Boavista no sábado com os treinos e as primeiras corridas de qualificação, prosseguindo no domingo com as últimas corridas de qualificação e as finais.