O português João Monteiro foi hoje eliminado nos 16 avos de final do Open da Bielorrússia de ténis de mesa, ao perder frente ao sueco Anton Kallberg.

Em Minsk, Monteiro, 24.º cabeça de série e 132.º do ‘ranking’ mundial, entrou diretamente no mapa final e derrotou o húngaro Tamas Lakatos, 170.º do mundo, por 11-5, 11-8, 8-11, 8-11, 11-8, 11-13 e 11-7.

No encontro de acesso aos oitavos de final, o português foi batido por Kallberg, 88.º da hierarquia, por 11-8, 11-7, 13-11, 7-11 e 11-6.