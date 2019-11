Motores Skywalker Young Guns na Taça de Portugal de Karting Por

Rodrigo Seabra, na categoria Cadete, José Pinheiro, na Juvenil, Mariana Machado e Lourenço Monteiro, na X30, são os representantes da Skywalker Young Guns na Taça de Portugal de Karting.

Os três pilotos estão em liça no Kartódromo Internacional de Palmela tenso como objetivo superarem os resultados conseguidos ao longo do campeonato.

Embora exista a intenção de fechar a época com ‘chave de ouro’ por parte dos quatro pilotos da Skywalker, há que ter em consideração as condições atmosféricas incertas previstas para o fim-de-semana, que podem vir a baralhar o desempenho de pilotos e máquinas. Contudo, a ambição continua intacta.

O programa do fim-de-semana prevê as sessões de treinos livres no sábado de manhã. À tarde terão lugar os treinos cronometrados e as primeiras mangas de qualificação. No Domingo de manhã será tempo de disputar as segundas mangas de qualificação e as finais terão lugar de tarde a partir das 14.15h.