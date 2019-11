Guiné-Bissau: Governo retira confiança a secretários de Estado que acataram decreto do Presidente

O Governo da Guiné-Bissau, liderado pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes, retirou hoje confiança política a dois secretários de Estado que aceitaram integrar o novo executivo promovido pelo Presidente do país, José Mário Vaz.

A decisão do executivo de Aristides Gomes consta de um comunicado de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, hoje realizada em Bissau, para analisar a situação política e de segurança no país.

No documento, a que a Lusa teve acesso, o Governo de Aristides Gomes informa ter retirado a confiança política a Garcia Bedeta, secretário de Estado do Ensino Superior e Investigação Cientifica, e Samuel Manuel, secretário de Estado dos Transportes e Comunicações.

Os dois dirigentes da Assembleia do Povo Unido – Partido Social Democrata da Guiné-Bissau (APU/PDGB) tomaram posse na quinta-feira, perante o Presidente do país, para ocuparem as mesmas pastas no Governo do primeiro-ministro, Faustino Imbali, não reconhecido pela maioria da comunidade internacional.

Ainda que nomeada e empossada formalmente, a equipa de Faustino Imbali não conseguiu assumir funções até ao momento, uma vez que não tem acesso aos departamentos governamentais, guardados por soldados da força da interposição da África Ocidental (Ecomib) e pela policia guineense.

O Conselho de Ministros do Governo de Aristides Gomes também deu a sua anuência a que seja exonerado de funções o diretor-geral do protocolo do Estado guineense, Rogério Herbert, sem no entanto, indicar os motivos.