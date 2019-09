Motores João Fonseca marca terreno em Boticas Por

João Fonseca está a um passo do título nacional de Montanha e no primeiro dia da derradeira prova da época não deixou a outros a liderança e marcou já terreno ao ser o mais rápido na Rampa de Boticas.

Na prova que a Demoporto candidata ao FIA Hill Climb Masters de 2020, o piloto da Covilhã brilhou o muito público presente da rampa transmontana com uma grande exibição.

Fotos: FOTO GTI

Aos comandos do Silver Car EF 10 rubricou o tempo de 2m25,745s na primeira subida de prova e deixou Hélder Silva e o Juno CN 09 a nove décimas de segundo, com José Correia a ser terceiro no Osella PA 2000 Evo com que se impôs nas primeiras subidas de prova – ‘warm-up’ e treinos.

Luís Nunes pode já ter o título da categoria Turismo no ‘bolso’, mas não quis deixar os seus créditos por mãos alheias neste primeiro dia e retirou o máximo do seu Ford Fiesta ST R5, sendo o quarto mais rápido em termos absolutos e líder destacado da Divisão Turismo 3.

Quem também esteve em bom plano ‘às portas de casa’ foi Luís Delgado. O flaviense estreou um Kia Cee’d TCR com o melhor tempo nos Turismo 4 e o quinto registo absoluto, na frente de Nuno Guimarães, que com o seu BRC CM 02 foi o sexto mais rápido, diante de de Joaquim Teixeira, o melhor dos Turismo 3 no seu Seat Leon Supercopa MK3. Uma classe onde Gabriela Correia parece ter cativa a segunda posição, para já oitava absoluta.

Ainda a conhecer ‘os cantos à casa’ no que ao Porsche 911 GT3 Cup diz respeito, Pedro Marques realizou o nono tempo absoluto nesta primeira jornada. É possível que domingo o piloto de Braga faça melhor, algo que também Parcídio Summaville ambiciona no Skoda Fabia R5, sendo que o piloto de Fafe completou o top dez e lidera a Divisão Turismo 1.

Esta primeira jornada não foi favorável a Hugo Araújo no Subaru Impreza, Manuel Rocha e Silva, no Cupra TCR e Sérgio Nogueira, no Renault Clio RS, que tiveram problemas nos seus carros, e por isso não concluíram a primeira subida oficial.

No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group o Ricardo Loureiro garantiu o cetro, apesar do piloto do Caramulo alinhar com um BMW 2002, já que o seu Ford Escort MKII, bastante danificado na Arrábida, ainda não está reparado.

O mais rápido foi no entanto Carlos Oliveira, aos comandos do impressionante Ford Sierra Cosworth. Na primeira subida de prova rodou em 3m06,363s, superando em 3,3 segundos Paulo Teixeira, em Ford Escort MKI, com Luís Coelho a obter o terceiro registo aos comandos de um BMW 325i.

Na Divisão 5 Rui Gama foi o melhor, no Austin Mini Clubman, numa prova onde Augusto Vasconcelos teve problemas com o Ford Twin Cam, enquanto na Taça de Portugal de Montanha 1300 se assistiu a um duelo entre Francisco Milheiro, no Peugeot 106 e João Silva, no Fiat Punto, com o primeiro a levar para já a melhor. Nos Clássicos 1300 quem ‘mandou’ foi Domingos Fernandes e o seu Autobianchi A112.