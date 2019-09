Motores Miguel Ramos bem posicionado em Barcelona apesar de contratempo Por

Miguel Ramos parece numa boa posição para se bater por mais uma vitória na classe AM Cup na derradeira prova do Campeonato Blanbcpain GT Endurance Serie, que decorre este fim de semana no Circuito de Barcelona-Catalunha.

O piloto português, que divide o Lamborghini Huracan GT3 Evo # 77 da Barwell Motorsport com Adrian Amstutz e Leo Machitski, viu um dos seus companheiros protagonizar um acidente, que aparentemente não terá consequências para a qualificação que se realiza amanhã de manhã.

Depois do Huracan amarelo flurescente ter realizado o melhor tempo da classe Amstutz perdeu o controlo do carro embatendo contra as barreiras, motivando a única interrupção do treino de 90 minutos de pre-qualificação. Ramos realizou o 19º tempo absoluto, depois de ter rodado em 1m46,270s.

Uma sessão onde Mathieu Jaminet foi o mais rápido no Porsche 911 GT3 RS # 98 da Rowe Racing – 1m44,839s –, que o francês divide com Sven Muller e com o seu compatriota Romain Dumas. Jaminet bateu por 0,112s Dries Vanthoor, no Audi R8 LMS # 2 da WRT Audi Belgium Club, com Matt Campbell a ser o terceiro mais rápido no outro Porsche da Rowe (o # 99).