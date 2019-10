Motores Título de montanha foi “um momento especial” para Luís Nunes Por

Luís Nunes sagrou-se campeão nacional de montanha na categoria de Turismo, ‘coroando’ a temporada com mais uma vitória na Rampa de Boticas, derradeira prova da temporada.

E não havia melhor local para celebrar o título, que também é da Divisão Turismo 2, uma vez que para o piloto de Valpaços foi quase ‘à porta de casa’, conseguindo quase sempre tirar bom partido do seu competitivo Ford Fiesta ST R5 +.

Fotos: Zoom Motorsport

Mas não foi apenas o conhecimento de Luís Nunes – que venceu seis das oito provas disputadas – a conquistar o campeonato. Foi também a Veloso Motorsport, responsável pela preparação e pela assistência ao carro ao longo de toda a época. Algo que o piloto transmontano também não esquece.

“É um momento especial. Sempre sonhei poder guiar um carro como este e, felizmente, este ano conseguimos montar este projeto e conquistamos logo todos os objetivos que traçamos no início da época que passavam por vencer a divisão T2 e conquistar o título de campeão nacional absoluto nos turismos”, referiu Luís Nunes após garantir o cetro.

O piloto de Valpaços sente que a sua época também foi valorizada pelos seus opositores: “Quero dar os parabéns a todos os meus adversários que são muitos, bons e fora da pista amigos, que me obrigaram a adaptar rapidamente ao Ford Fiesta e a andar sempre nos limites para poder vencer”.

“Não posso deixar de dedicar este título ao meu irmão, que esteve sempre ao meu lado desde o primeiro momento, inclusive na escolha do carro. Agradeço também aos patrocinadores que acreditaram neste projeto, pois sem o apoio deles isto não seria possível. E obrigado à equipa Veloso Motorsport, à minha família, amigos e todas as pessoas que me apoiaram ao longo do ano, dentro e fora das provas. Todos juntos somos muito fortes”, acrescentou Luís Nunes