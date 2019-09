Motores João Fonseca garante título nacional de montanha em Boticas Por

Depois de ter sido já o mais rápido no primeiro dia, João Fonseca garantiu o triunfo na Rampa de Boticas e ‘selou’ o título nacional de Montanha nesta derradeira prova da temporada.

O piloto do Silver Car EF10 dominou o evento transmontano da Demoporto com o acumulado (subidas de prova) de 4m40,547s, batendo por mais de cindo décimas José Correira, que se mostrou ainda mais adaptado ao Osella PA 2000 Evo, progredindo uma posição em relação à véspera.

Hélder Silva, no Jubo CN 09, teve de se contentar com a terceira posição, a mais de oito segundos do vencedor e a mais de três do segundo classificado, numa prova onde Luís Nunes e o Ford Fiesta ST R5 confirmaram a quarta posição da véspera e o triunfo na categoria de Turismos e na Divisão 3 da mesma.

A competir praticamente ‘à porta de casa’, Luís Delgado também confirmou a quinta posição conseguida na véspera, impondo o Kia Cee’d TCR nos Turismo 4, diante dos dois pilotos dos BRC, Nuno Guimarães e António Rodrigues.

Joaquim Teixeira reservou para si a oitava posição final absoluta, o triunfo e o título nos Turismo 3.

O piloto do Seat Leon Supercopa MK3, bateu Hugo Araújo e o Subaru Impreza, para não falar da sua ‘crónica’ rival na classe, Gabriela Correia. E se Araújo venceu os Turismo 2, Parcídio Summaviele levou para casa o troféu nos Turismo 1, tripulando mais uma vez com eficácia o Skoda Fabia R5.