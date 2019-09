Golfista Melo Gouveia termina Alfred Dunhill Links Championship no 40.º lugar

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou o Alfred Dunhill Links Championship em 40.º lugar, ao concluir o quarto e último dia com um acumulado de 275 pancadas, 13 abaixo do par do campo.

Melo Gouveia caiu várias posições no último dia, do grupo dos 25.º classificados, depois de efetuar uma volta de 71 pancadas, com uma abaixo do par do campo, com três ‘birdies’ (uma abaixo) e dois ‘bogeys’ (uma acima).

O triunfo no Alfred Dunhill Links Championship pertenceu ao francês Victor Perez, que hoje conseguiu menos uma pancada do que o inglês Matthew Southgate e quando ambos lideravam em igualdade à entrada para o último dia.