João Barros enriquece plantel do Rali de Mesão Frio

João Barros é, a par com Vítor Pascoal, um dos ‘cabeças-de-cartaz’ do Rali Município de Mesão Frio, prova do Campeonato Norte da especialidade que se disputa no próximo fim de semana na região duriense.

Acompanhado por António Costa no Skoda Fabia R5 assistido pela ARC Sport – tal como sucedeu no Rali Vinho da Madeira, o piloto de Paredes marca presença na prova do Clube Automóvel da Régua, um evento onde parte como um dos fortes candidatos à vitória final.

“Decidi incluir o Rali Município de Mesão Frio no nosso planeamento de provas para este ano, não apenas para testar o Skoda Fabia R5 com que vamos estar presentes na próxima prova do Campeonato de Portugal, mas principalmente pela prova em si, que se realiza numa região fantástica, com paisagens fabulosas e estradas muito técnicas e espetaculares”, justifica João Barros.

O piloto de Paredes, que este ano marcou presença não apenas no Rali Vinho da Madeira mas também em Ourense, evento do Campeonato de Asfalto de Espanha, está “ansioso” pelo arranque do rali, que se disputa nos próximos dias 24 e 25 de agosto. No sábado tem lugar uma super especial noturna entre Mesão Frio e Santo André, com as restantes oito classificativas a terem lugar no domingo.