Motores João Barros no Rali Vidreiro para “tentar o pódio” Por

João Barros e António Costa subiram ao pódio na prova anterior, pelo que no Rali Vidreiro Centro de Portugal o objetivo passa por repetir esse feito.

O piloto de Paredes sabe que não será fácil replicar na prova do Clube Automóvel da Marinha Grande o terceiro lugar obtido no Terras D’Aboboreira.

Fotos: AIFA

Uma das razões para ter andado na prova duriense como andou deve-se ao melhor conhecimento que João Barros tem do Skoda Fabia R5 preparado e assistido pela ARC Sport.

“Começo a estar à vontade com o carro para andar mais perto dos pilotos do nacional. É um carro que dá para explorar mais, mas com a minha vida profissional, que não me permite treinar ou fazer os ralis que gostaria nunca vou estar ao nível que podia ter se me dedicasse a cem por cento”, refere o piloto de Paredes.

João Barros chama a atenção para o facto de não fazer a temporada completa, e que isso acaba por condicionar os seus resultados: “Este ano tomei a decisão de fazer apenas parte do campeonato. Foi uma decisão bem ponderada. Decidi fazer o asfalto que é onde me sinto mais à vontade”.

“Estou preparado para fazer as duas provas que faltam. Tenho tudo mais planeado para abordar este evento, que é outro desafio que tenho de superar. Vamos ao Vidreiro com a mesma ambição. O nosso objetivo é sempre tentar o pódio e nesta prova de que tanto gosto vamos sempre lutar pelo melhor resultado possível, apesar de não ter estado na edição do ano passado. Estamos otimistas”, remata o piloto de Paredes.

O rali tem início pelas 17h00 de amanhã, dia em que, saindo da Marinha Grande, as equipas irão abordar uma dupla passagem pelo troço S. Pedro de Moel (12,66 km), antes de rumarem à Super Especial (1,50 km) desenhada no centro da Marinha Grande.

Já no sábado correm-se as restantes cinco especiais, com uma dupla ronda por Mata Mourisca (17,13 km) e Assanha da Paz (22,15 km), rematando-se os resultados finais com a terceira passagem pelo troço de S. Pedro de Moel (12,66 km), antecipando a última visita ao Parque de Assistência, no Estádio Municipal da Marinha Grande, e a consagração dos vencedores no pódio montado na Praça Stephens.