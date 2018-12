Motores João Barbosa e Filipe Albuquerque em Daytona com reforço vindo da Toyota Por

Mike Conway será o novo piloto que fará equipa com João Barbosa e Filipe Albuquerque nas próximas 24 Horas de Daytona,

O britânico, habitual piloto da Toyota no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), tripulará o Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing, que partilhará com os dois pilotos portugueses e ainda Christian Fittipaldi na corrida que mais uma vez marca o arranque do Campeonato IMSA, a 26 e 27 de janeiro.

Conway não é um estranho à equipa da Carolina do Norte, uma vez que na anterior edição das 24 Horas de Daytona esteve aos comandos do Cadillac DPi # 31 – o outro protótipo da Actoin Express Racing. Desta feita o britânico troca o vermelho (Whelen) pelo negro (Mustang Sampling).

“Estou impaciente por me juntar à formação da Mustang Sampling e guiar com o João, o Christian e o Filipe. É formidável ter já trabalhado com eles no passado e, como os resultados o mostraram, a equipa é muito competente. Estou bastante ansioso por ir para Daytona e ajudá-los. Esperemos que a ganharem outro troféu”, declarou Mike Conway, que estará já nos preparativos da prova – o Roar Before the Rolex 24, que tem lugar em Daytona entre 4 e 7 de janeiro.