Jim Ka To é o ‘wild card’ para o WTCR no Japão

Jim Ka To é o ‘wild card’ para a prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) que se disputa em Suzuka (Japão) a 25 e 27 de outubro.

O piloto de Hong Kong irá alunhar aos comandos de um Honda Civic Type-R TCR da KC Motorgroup na prova japonesa, que é detida pela KCMG, a mesma formação que faz alinhar Tiago Monteiro e Attila Tassi no campeonato do Mundo.

“Estou muito contente por ter a oportunidade de representar a KC Motorgroup e competir no WTCR. Vou dar o meu melhor para conseguir bons resultados”, afirma Jim Ka To a propósito.

O piloto de Hong Kong foi campeão do Renault Challenge da Ásia em 2008 e ajudou a KCMG a conseguir um pódio na sua estreia pela equipa no campeonato Super Taiku em Suzuka este ano. Também fez parte da KC Motorgroup que disputou a categoria LMP2 na prova de abertura do Campeonato do Mundo de Resistência de 2013 em Silverstone.

Depois do seu sucesso das equipas que possuem Honda no TCR Europa, a KCMG mostrou também um bom desempenho nas 24 Horas de Dubai. Isto para além de vitórias do campeonato TCR do Japão e pódios na Super Taiku, uma competição japonesa de endurance para carros de turismo.