Motores Norbert Michelisz e Johan Kristoffersson dividem triunfos no WTCR em Suzuka

Norbert Michelisz venceu a segunda corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) que se disputou no Circuito de Suzuki, enquanto Johan Kristoffersson se impôs na terceira e última.

Com o triunfo no primeiro confronto do dia Michelisz subiu à liderança do campeonato, mas com a segunda posição de Esteban Guerrieri no último confronto o argentino recuperou a liderança que tinha conseguido com o êxito da véspera.

Na corrida 2 Norbert Michelisz arrancou bem da ‘pole-position’ e assumiu a liderança na largada, levando atrás de si Robert Huff, que tentou ganhar a trajetória para a primeira curva. O húngaro não quis isso e empurrou o britânico para a relva.

Embora Michelisz tivesse levado um aviso (bandeira preta e branca) da Direção de Prova, a verdade é que se manteve na frente de Huff e impôs-se diante do britânico da Sebastien Loeb Racing, e garantiu o seu quarto triunfo da temporada.

Já Gabriele Tarquini subiu ao último lugar do pódio, depois de uma prova sempre na terceira posição, embora desafiado nas últimas voltas por Kevin Ceccon. O italiano da Mulsanne tentou passar o da BRC Hyundai por fora, mas o veterano não esteve com meias medidas e deu um toque no Alfa Romeo do seu jovem compatriota.

Mais atrás Tiago Monteiro lutou de princípio ao fim com Thed Bjork pelo quinto posto, mas o sueco da Lynk & Co defendeu a posição com ‘unhas e dentes’ e o português da KCMG Honda teve mesmo de se contentar com a sexta posição.

Já na Corrida 3, a última do fim de semana, Tiago partia da segunda posição da grelha, arrancou bem e chegou a passar o ‘pole-position’ Johan Kristoffersson. Mas na primeira curva o sueco conseguiria recuperar o primeiro posto e a partir daí não mais largou a liderança, já que se foi afastando progressivamente do português.

Com o campeonato em jogo, e Esteban Guerrieri na terceira posição, a Honda deu ordens a que Tiago Monteiro deixasse passar o argentino quando ficasse evidente que não conseguiria lutar pela vitória com Kristoffersson. O que se veio a verificar.

Depois de deixar para trás Bjork, Guerrieri viu Tiago ceder-lhe o segundo posto, sendo que vindo de trás, e depois de ultrapassar Rob Huff, Gabriele Tarquini e Thed Bjork, Kevin Ceccon viria a conseguir ficar com a terceira posição de Tiago Monteiro, quando o piloto do Porto cometeu um erro.