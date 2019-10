Motores “Fiz o que pude para garantir este pódio” diz Tiago Monteiro após terceiro lugar no Japão Por

Tiago Monteiro não teve um sábado fácil na ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) que se está a disputar este fim de semana no Circuito de Suzuka, apesar de ter subido ao pódio na primeira corrida.

O piloto português da KCMG Honda deveria partir da ‘pole-position’ mas uma penalização por alegadamente ter reduzido demasiadamente o andamento durante a primeira qualificação ‘atirou-o’ para o quarto lugar da grelha de partida.

Tiago mostrou-se desagradado com a decisão, mas ‘arregaçou as mangas’ e tentou mitigar a situação ao máximo, fazendo tudo para terminar o primeiro confronto do fim de semana o melhor classificado possível.

“A partir do momento em que a decisão é tomada, e pese embora não concorde com ela, porque estavam uma série de carros lentos à minha frente por causa da muita chuva, eu não poderia ter outro andamento, tenho de aceitar e seguir em frente. Foi o que procurei fazer na corrida, ciente que recuperar o primeiro lugar seria muito complicado”, começou por explicar o piloto do Porto.

Com um Honda Civic lastrado em 60 kg na pista japonesa, Tiago Monteiro tentou dar o seu melhor, e o resultado possível acabou por ser a terceira posição: “Nestas condições com o peso a mais, o nosso carro não é dos mais rápidos. Mas ainda assim, o Honda esteve bastante bem, senti-me confortável e fiz o que pude para garantir este pódio”. “Apesar de em termos de campeonato, pessoalmente, não estar na luta, não posso esquecer que a Honda luta pelo título e por isso de tudo farei para ajudar a atingir esses objectivos”, prosseguiu o piloto português, que já pensa no dia de amanhã.

Tiago parte da segunda posição para o terceiro e derradeiro confronto do fim de semana, pelo que tentará lutar pela vitória, como era o seu plano quando na sexta-feira fez a ‘pole’ para a corrida 1: “Arranco de segundo e, como vimos hoje, o arranque vai ser fundamental e o objetivo é conseguir a vitória. Fico muito contente por subir ao pódio aqui em Suzuka, um lugar tão especial, mas amanhã quero lutar pela vitória que sinto que podia ter sido minha hoje”.