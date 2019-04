Motores Jenson Button vai falhar as 24 Horas de Le Mans Por

Jenson Button não vai participar na 87ª edição das 24 Horas de Le Mans, que este ano terão lugar a 15 e 16 de junho. Isto porque a clássica prova de resistência coincide com uma prova do SuperGT japonês em que o britânico está envolvido.

O Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009 já não tinha podido representar a equipa SMP Racing nas 1000 Milhas de Sebring e tinha já a certeza de não alinhar nas 6 Horas de Spa-Francorchamps no BR1-AER # 11 que dividiu com Mikhail Aleshin e Vitaly Petrov em Le Mans em 2019.

Agora, e por via dos seus compromissos no SuperGT no Honda NSX da Kunimitsu Racing, Button vai mesmo falhar a corrida de La Sarthe, pelo que a SMP procurará encontrar um substituto. Fica por saber se será Brendon Hartley, que fez equipa com os dois russos em Sebring, isto apesar do neozelandês surgir em Le Mans como piloto de reserva da Toyota.