Jante partida ‘trava’ Nuno Guimarães em Murça

Nuno Guimarães estava a discutir o pódio absoluto da Rampa Porca de Murça quando uma jante do seu Silvar Car S2 se partiu, fazendo com que o objetivo se concretizasse neste começo do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Depois o acidente de Luís Silva na terceira subida de prova acabou por impedir o piloto duriense de fazer algo para melhorar o seu desempenho. Isto apesar de ser mais importante o estado de espírito de grande tristeza resultante das consequência fatídicas do incidente.

“A exemplo de todos quantos fazem parte desta maravilhosa família da Montanha, é profunda a consternação que sinto perante a tragédia vivida. O meu pensamento está com as famílias enlutadas, com os feridos, com o povo de Murça e com o meu amigo e companheiro Luís Silva. Estamos aqui para o confortar e apoiar nesta hora terrível que atravessa”, declarou Nuno Guimarães.

