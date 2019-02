Motores Jamie Chadwick uma menina que continua a ganhar Por

Depois de ter vencido uma corrida de Fórmula 3 britânica em 2018, Jamie Chadwick voltou a brirlhar já este fim de semana, no MRF Challenge, a mais importante competição de monolugares existente na Índia.

A jovem britânica – que este ano vai competir na nova Fórmula feminina W Series e testou recentemente um monolugar de Fórmula E da equipa NIO – foi declarada vencedora da corrida disputada este sábado em Chennai.

Depois de ter sido quinta no primeiro confronto do fim de semana, o que lhe garantiu um lugar na primeira linha para a segunda corrida. Aí foi mais forte do que Dylan Young, o autor da ‘pole position’, num contraste com os Linus Lundqvist, campeão britânico de F3, e Max Defoutny, que foram apenas sexto e sétimo no final.

Como resultado deste desempenho o belga perdeu a liderança do campeonato para Jamie Chadwick, sendo que Patrick Pasma, o vencedor da primeira corrida, terminou apenas na quinta posição.