Motores Britânica Jamie Chadwick garante primeiro título Por

Não contente em vencer uma corrida no sábado, Jamie Chadwick conseguiu uma tripla vitória na derradeira prova do MRF Challenge, em Chennai.

A piloto britânica chegou à última prova desta competição de monolugares indiana a 18 pontos do belga Max Defourny, mas rapidamente inverteu a situação com um quinto lugar e uma vitória no sábado.

Um novo quinto lugar, na prova de abertura deste domingo, permitiu-lhe largar da primeira linha da grelha para a corrida seguinte. Partindo em segundo, Chadwick conseguiu rapidamente passar o detentor da ‘pole position’, Jack Doohan, filho do antigo Campeão do Mundo de motociclismo, Mick Doohan.

Depois a britânica manteve a liderança numa corrida encurtada, onde Defourny não pôde partir da ‘pole’ ao perder um lugar para Doohan, na corrrida anterior. O belga só conseguiu ganhar três posições e terminar na terceira posição.

Este resultado deixou Jamie Chadwick 18 pontos à frente de Max Defourny, antes da última corrida, onde o belga partiu de segundo, um lugar à frente da britãnica. Mas Defourny não aproveitou esse facto e na primeira volta desceu para sétimo, enquanto Chadwick assaltava de novo a primeira posição e alcançava a sua sexta vitória da época, bem como o título. O seu primeiro em monolugares.

Jamie Chadwick ainda foi pressionada por Patrick Pasma nas últimas voltas, mas soube resistir estoicamente e assim fechar a temporada em grande estilo.