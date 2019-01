Nas Notícias “Já se fala no regresso de Passos no interior do PSD”, diz presidente do PS Por

Pedro Passos Coelho poderá regressar à política ativa, de acordo com o que foi adiantado por Carlos César, presidente do PS e líder parlamentar dos socialistas.

Ao abordar a crise que se vive nos sociais-democratas, partido onde Luís Montenegro desafiou Rui Rio a avançar para eleições diretas, César considera que “já se fala no interior do PSD” que o antigo primeiro-ministro “terá mudado de opinião” e poderá estar de volta à política ativa.

Na SIC Notícias, Carlos César explicou também que “Luís Montenegro toma posição e procura antecipar-se nessa contenda”.

Na semana passada, Montenegro mostrou-se disponível para avançar para eleições diretas no PSD com intenção de fazer oposição a António Costa.

Apesar de ter negado o desafio lançado por Montenegro, Rui Rio leva a votação uma moção de confiança, nesta quinta-feira, no Conselho de Nacional do PSD.

Agora, o socialista Carlos César coloca um dado novo no tema, com a colocação do nome de Passos Coelho.