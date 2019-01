Desportivo das Aves dispensa treinador José Mota

José Mota deixou hoje de ser treinador do Desportivo das Aves, um dia depois da eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal, prova ganha pelos avenses na época passada, informou o clube da I Liga de futebol.

“O Desportivo das Aves – Futebol SAD vem comunicar que José Mota deixou o cargo de treinador principal da equipa profissional de futebol”, refere o clube num comunicado, indicando que se trata de uma “rescisão amigável do contrato”.

Na mesma nota, o clube destaca José Mota como “uma figura incontornável da história” do Aves, recordando os “feitos históricos” da “manutenção inédita na I Liga e a incrível conquista da Taça de Portugal”, além da subida de divisão, mas não especifica as razões da sua saída.

José Mota ingressou no Aves a 18 de fevereiro de 2017, para substituir Ivo Vieira, alcançando no final dessa época de 2016/17 a subida ao escalão principal, atrás do campeão Portimonense.

Voltaria ao clube em janeiro de 2018, depois das passagens menos conseguidas de Ricardo Soares e de Lito Vidigal pelo comando técnico da equipa, para tentar salvar o clube da descida à II Liga, o que viria a conseguir no final de uma época histórica, que terminou com a inesperada conquista da Taça de Portugal, após a vitória por 2-1 frente ao Sporting.

O experiente técnico, de 54 anos, iniciou a atual temporada no Aves, mas os resultados estão longe de corresponder às ambições do clube: no final da primeira volta do campeonato, o Aves ocupa o último lugar da I Liga, com 12 pontos, a quatro do Boavista, a primeira equipa acima da zona de despromoção.

O clube também já foi eliminado das taças da Liga e de Portugal e, nos últimos tempos, perdeu três elementos importantes do plantel, dois deles habituais titulares: El Adoua e Nildo Petrolina, a que se juntou na terça-feira Hamdou, sem que essas ausências até ao momento tenham sido compensadas. Aliás, de momento, o clube está impedido de inscrever novos jogadores.

No domingo, o Aves recebe o Vitória de Setúbal, no arranque da segunda volta.

Com a saída de José Mota, o Desportivo das Aves foi o sexto clube a mudar de treinador na I Liga 2018/19, repetindo o que já sucedera com o Sporting, Marítimo, Desportivo de Chaves, Rio Ave e Benfica.