Desporto Italiano Daniele Orsato arbitra Bayern-Benfica da Liga dos Campeões Por

O italiano Daniele Orsato é o árbitro designado pela UEFA para dirigir o Bayern-Benfica, da quinta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de futebol, que se disputa na terça-feira.

A partida é de crucial importância para o Benfica, visto que tem absoluta necessidade de vencer em Munique para manter possibilidades de qualificar-se para a fase seguinte da competição.

O Bayern lidera o grupo, com 10 pontos, seguido do Ajax, com oito, do Benfica, com quatro, e do AEK Atenas, ainda sem qualquer ponto.

Daniele Orsato, que terá como auxiliares Paolo Mazzoleni e Marco Guida, dirigiu no domingo a partida da Liga A das Liga das Nações entre a Suíça e Bélgica, que terminou com a qualificação dos helvéticos para a ‘final four’, com um ‘hat-trick’ do avançado do Benfica Haris Seferovic, na vitória por 5-2.