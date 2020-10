Desporto “Isso é tudo mentira. Cumpri todos os protocolos”, garante Ronaldo Por

Cristiano Ronaldo assegura que cumpriu todas as normas relativas ao controlo da pandemia e não aceita as acusações de que terá quebrado protocolos.

“Tudo com autorização. Principalmente para o senhor italiano cujo nome eu não vou dizer, é mentira, cumpri todos os protocolos”, garantiu Cristiano Ronaldo, em reação ao ministro do desporto italiano.

Segundo o jornal Bancada, Vincenzo Spadafora disse que o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo pode ter violado o protocolo de covid-19, ao viajar para Portugal e ao regressar depois a Itália infetado pelo novo coronavírus.

O português, sem nunca referir o nome do governante transalpino, garante que nada fez contra as regras que visam travar a propagação da pandemia.

“Não infringi nenhum protocolo, como andam aí a passar. Andam a dizer que infrigi as leis italianas, é tudo mentira. Eu e a minha equipa falámos e tivemos a responsabilidade de fazer as coisas todas bem”.

Sobre o tema já falou o presidente da Juventus. Andrea Agnelli remeteu esclarecimentos para as entidades competentes.

“Não tenho o protocolo do governo, têm de ligar para o Ministério da Saúde e do Interior, que aplica as leis do Estado, e eles explicam o que foi violado, porque sinceramente não sei”, respondeu Agnelli, à comunicação social.

O capitão da seleção portuguesa estava desde terça-feira em isolamento na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois de ter testado positivo ao novo coronavírus e entretanto viajou num avião medicamente assistido para Turim onde continua em isolamento.

Ronaldo estava no estágio da seleção portuguesa, depois de ter defrontado a Espanha (0-0), em jogo particular, no dia 7 de outubro, em Lisboa, e a França (0-0), no domingo, em Saint-Denis, para a Liga das Nações, tendo sido dispensado do encontro diante da Suécia.