Nas Notícias Lisboa também faz a TAP “perder dinheiro”, admite Ministério das Infraestruturas Por

O ministro Pedro Nuno Santos admitiu que a TAP também está a “perder dinheiro” nas rotas de Lisboa, depois do presidente da Câmara do Porto ter sugerido que a empresa fosse “incorporada na Carris ou Soflusa”.

Na origem da polémica estão as declarações de ontem do governante, que, ao falar sobre a TAP, adiantou que as quatro rotas do Porto dão “prejuízo”.

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, recomendou então ao ministro das Infraestruturas e Habitação, em comunicado, que “incorpore a TAP na Carris ou na muito rentável Soflusa”.

Também em comunicado, o Ministério realçou que Pedro Nuno Santos “nunca disse que as únicas rotas que dão prejuízo à TAP fossem as quatro referidas”, ou seja, as que ligam o Porto a Amesterdão, Milão, Zurique e Ponta Delgada.

“Foi referido que a TAP está neste momento a perder dinheiro em praticamente todas as rotas, incluindo aquelas que se fazem a partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa”, precisou a tutela.

No comunicado, a equipa de Pedro Nuno Santos salientou que esse é “o cenário em praticamente todo o setor da aviação”.

O Ministério sublinhou ainda “o grande compromisso da companhia aérea pública com a região” Norte e revelou que será eliminada apenas uma rota.

“Atualmente existem 11 rotas operadas pela TAP a partir do Porto e que, apesar de praticamente todas as companhias estarem a reduzir fortemente a operação no inverno, a TAP vai manter 10 rotas no Porto”, complementou a tutela.