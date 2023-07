Nas Notícias Investigadores do ISEP desenvolvem novo modelo de mercado de eletricidade inovador e 100% limpo Por

O projeto TradeRES desenvolve, estuda e promove novas abordagens e modelos de mercado de eletricidade, assentes num sistema quase 100% renovável. Ao adotar este sistema, uma família pode ver a sua fatura da luz reduzida em 15%.

Um grupo de investigadores do ISEP está a desenvolver modelos inovadores de mercados de eletricidade capazes de responder às necessidades da sociedade assente num sistema de energia praticamente 100% renovável.

O projeto TradeRES, desenvolve novas abordagens e modelos de mercados de eletricidade para suportar a operação do sistema elétrico 100% baseado em produção com origem em fontes renováveis. O projeto incentiva operações e investimentos eficientes, garantindo um fornecimento estável de eletricidade, mantendo os custos baixos e distribuindo os riscos de forma justa.

Os modelos de mercado tradicionais, nomeadamente ao nível do mercado grossista, onde se transaciona a maior parte da energia elétrica, foram desenhados há várias décadas e mantêm-se praticamente estáticos.

Nestes mercados, as ofertas de compra e venda de energia são efetuadas com um dia de antecedência, o que torna impossível compreender estimativas realistas da produção de energia disponível no dia seguinte. Isto leva ao desperdício de uma enorme parte da produção proveniente de fontes de energia renovável.

O modelo de mercado desenvolvido neste projeto aborda diferentes níveis de mercado, como o continental (europeu), regional (por exemplo, o ibérico), e local, com interação entre estes, desenhando novas formas de garantir o aproveitamento completo da energia renovável e incentivando o seu uso.

Para tal, algumas das sugestões centram-se no encurtamento do horizonte das ofertas em mercado (de um dia de antecedência para apenas alguns minutos), a redução da dimensão dos períodos de negociação (de períodos de horas para minutos) e a incorporação de modelos que permitem lidar com as incertezas da produção e a sua variabilidade.

“Na verdade, a operação do sistema elétrico baseado em fontes como o vento, que varia constantemente e de forma por vezes abrupta requer que outras fontes sejam conjugadas de forma otimizada para que não falte energia em cada instante. O consórcio do TradeRES combina esforços de grupos de investigação, bem como universidades, uma grande concessionária de energia elétrica, uma empresa de otimização da gestão de energia e uma empresa de previsão de produção de energia renovável, num total de seis países europeus” refere Zita Vale, responsável pelo projeto no ISEP.

De acordo com os resultados preliminares do projeto, uma família convencional (4 pessoas por habitação) pode reduzir em até 15% os custos da conta de energia adotando as abordagens de mercado inovadoras propostas pelo TradeRES. Embora haja necessidade de mais melhorias e escrutínio dos resultados, as primeiras impressões são satisfatórias e a sensação é de que as famílias podem beneficiar economicamente destes modelos de mercado, contribuindo também para atingir as metas ambientais. É importante observar que os valores de poupança variam consoante fatores regionais, tecnológicos e estratégicos.

O novo modelo diferencia-se pela elevada integração de fontes de energia renovável em mercado, suportada pelo desenvolvimento de novos modelos de mercado eficientes, testados e validados num ambiente de simulação sofisticado.

O TradeRES destina-se aos consumidores, grandes e pequenos produtores de energia, operadores de rede e legisladores, envolvendo-os nas várias fases do projeto desde o desenho dos novos modelos de mercado, assim como dos modelos de otimização e simulação, garantindo a aceitação social dos resultados da investigação.

O projeto encontra-se já na fase final de concretização, os promotores estão a desenvolver e testar alternativas inovadoras para diferentes tipos de mercados de eletricidade, que possam atender às necessidades da sociedade num sistema de energia quase 100% baseado em fontes renováveis.

O trabalho é estabelecido em três etapas diferentes: modelar e simular novos agentes, procedimentos e mecanismos de mercado; desenvolver ferramentas de acesso aberto e analisar mercados de eletricidade com quase 100% de energia renovável; por último, envolver as principais partes interessadas no desenvolvimento, melhoria e uso das novas ferramentas de simulação de mercado.

O GECAD, grupo de investigação do ISEP, integra o projeto TradeRES, financiado pelo programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020 da Comissão Europeia, sob o contrato de concessão nº 864276.