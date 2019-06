Indústria brasileira perdeu 1,1 milhão de empregos em quatro anos

As empresas do setor industrial do Brasil perderam 12,5 por cento dos seus postos de trabalho entre 2014 e 2017, equivalente a menos 1,1 milhão de empregos, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O ano em que a indústria brasileira teve o seu maior número de empregados foi 2013, com cerca de 9,03 milhões de pessoas trabalhando no setor, frisou o mesmo levantamento.

Os dados do IBGE apontaram que os salários pagos aos trabalhadores do setor industrial registaram queda de 14,7 por cento, em média, desde 2014.

No período pesquisado, a maior perda salarial atingiu trabalhadores das indústrias extrativas (-31,2 por cento) e de transformação (-13,9 por cento).

“Quanto à receita líquida de vendas da indústria geral, também houve queda em termos reais, de 7,7 por cento entre 2014 e 2017. No setor extrativo (-16,9 por cento) a perda foi mais intensa do que nas indústrias de transformação (-7,4 por cento)”, destacou o órgão de pesquisas do Governo brasileiro.

Embora tenha perdido representatividade ao longo dos últimos dez anos, a região sudeste do Brasil, onde estão localizados os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, foi responsável por 58 por cento do valor da transformação industrial em 2017. Seguiram-se as regiões Sul (19,6 por cento), Nordeste (9,9 por cento), Norte (6,9 por cento) e Centro-Oeste (5,6 por cento).

Nos últimos meses, o fraco desempenho da indústria brasileira causa preocupação e tem impactado negativamente as projeções de crescimento da economia do país.

A produção industrial no país acumula uma queda de 2,7 por cento nos quatro primeiros meses do ano, segundo a última Pesquisa Industrial Mensal, que também é divulgada pelo IBGE.

O órgão de pesquisa oficial do Governo brasileiro divulgou que em abril a produção industrial brasileira estava 17,3 por cento abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.