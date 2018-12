Mundo Incrível jackpot no último Euromilhões de 2018 Por

O último sorteio do Euromilhões no ano de 2018 tem um jackpot recheado com 119 milhões de euros que vão deixar excêntrico e milionário quem acertar nos cinco números e duas estrelas que vão ser sorteadas, na sexta-feira, e que o PT Jornal, como é habitual, lhe irá mostrar em primeira mão.

Com tamanho prémio, não é de estranhar que a corrida às casas de aposta seja muito, num verdadeiro ‘corre-corre’ de final de ano.

E não é para menos, já que o próximo sorteio do concurso dos concursos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa reserva um primeiro prémio no valor de 119 milhões de euros.

Nos últimos sorteios, o primeiro prémio não tem saído aos apostadores e, por isso, tem vindo a crescer o jackpot que chega a uns impressionantes 119 milhões de euros para fechar o ano.

No 104.º jogo do Euromilhões em 2018, os apostadores podem encaixar um valor excêntrico que permitirá sair ‘em grande’ do ano que se está a despedir.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

Por ser sexta-feira, além do Euromilhões, os apostadores podem ainda encaixar dinheiro com o concurso do M1lhão, que semanalmente entrega um milhão de euros a um apostador com boletim registado em território português.