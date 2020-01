Motores Incêndios na Austrália não fazem cancelar as 12 Horas de Bathurst Por

Apesar dos incêndios que assolam os estados da Nova Gales do Sul, na Austrália, as 12 Horas de Bathurst não vão ser canceladas.

Se em novembro do ano passado o Rali da Austrália tinha sido cancelado, a verdade é que a prova que se disputa a 31 de janeiro e 2 de fevereiro no Circuito de Mount Panorama – pontuável para o Intercontinental GT Challenge – se vai manter na data prevista.

Os organizadores do evento confirmaram a realização do mesmo no seguinte comunicado: “Podemos confirmar que atualmente não há qualquer impacto no evento dos fogos catastróficos que assolam a Nova Gales do Sul. Assim a corrida internacional de endurance na Austrália irá decorrer como previsto entre 30 e 2 de fevereiro deste ano”.

Para os responsáveis pelas 12 Horas de Bathurst a razão para levar por diante o evento tem a ver com o facto de “não existir qualquer restrição de acesso à região de Bathurst (100 km a Oeste de Sydney). A situação é monitorizada diariamente” e os organizadores dizem estar também a trabalhar estreitamente “com o serviços de incêndios rurais da Nova Gales do Sul, com o governo daquele estado australiano e com o concelho regional de Bathurst de modo a manter-se informado das condições atuais”.