Inácio anuncia Enzo Zidane como reforço do Desportivo das Aves

O treinador do Desportivo das Aves, Augusto Inácio, anunciou hoje no Luso a chegada do médio Enzo Zidane, filho do treinador do Real Madrid, mas insistiu que o plantel da equipa da I Liga de futebol continua curto.

“Pelas minhas contas ainda faltam seis jogadores no plantel, hoje chega mais um e até posso revelar quem é, porque já veio na imprensa, o Enzo Zidane, mas, mesmo assim, o plantel continua curto”, disse Inácio, no Centro de Estágios do Luso, após o jogo particular em que o Aves venceu o Tondela por 2-1.

Enzo Zidane, de 24 anos, é esperado ainda hoje no Luso, local do estágio do Aves, para assinar contrato, e está a suscitar grande curiosidade por ser filho do antigo internacional francês Zinedine Zidane, atual treinador do Real Madrid e um dos melhores jogadores da história do futebol.

O médio ofensivo está sem clube, depois de ter sido dispensado pelo Lausanne-Sport, clube suíço que o emprestou aos espanhóis do Rayo Majadahonda, 19.º classificado da II Liga espanhola na temporada passada, no qual alinhou em 34 encontros.

O francês é irmão de Luca Zidane, guarda-redes que o Real Madrid cedeu ao Racing Santander, e fez toda a formação no clube madrileno, onde o pai brilhou como jogador.