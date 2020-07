Desporto Aves-Benfica está em risco após cancelamento dos testes à covid-19 Por

Desportivo das Aves cancela treino e testes à covid-19 aos seus jogadores, o que deixa a partida com o Benfica em risco

O Desportivo das Aves cancelou o treino que tinha previsto para este domingo, de preparação do encontro com o Benfica da 33.ª jornada da I liga, encontro que está marcado para esta terça-feira, a partir das 21h15.

A SAD do clube avense aponta “falta de condições de segurança” para a realização do treino, de acordo com o Record.

Acontece que, além deste cancelamento do apronto, foi anulado o protocolo relacionado com a pandemia.

Os jogadores terão de ser submetidos a controlo 48 horas antes de cada partida, o que terá de ocorrer neste domingo.