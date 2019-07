Local Um morto e um ferido no incêndio em parque de campismo na Costa da Caparica Por

Um homem morreu e uma mulher sofreu ferimentos ligeiros na sequência do incêndio que ocorreu hoje de manhã no Parque de Campismo Piedense, na Costa da Caparica, concelho de Almada (Setúbal), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que “uma tenda de campismo ardeu e quando as autoridades chegaram ao local encontraram o corpo de um homem carbonizado”.

Segundo a GNR, a vítima mortal, de 73 anos, tinha mobilidade reduzida e estava sujeita a uma cadeira de rodas.

Quanto ao ferido ligeiro, uma mulher, devido a inalação de fumos, foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, acrescentando que o corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal, em Lisboa.

Além da tenda, arderam seis alvéolos – cinco ficaram completamente destruídos e um parcialmente -, segundo a fonte do CDOS. Inicialmente, a GNR tinha indicado terem ardido nove alvéolos.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas, indicou a fonte da GNR, acrescentando que a investigação do incêndio passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo o CDOS, o alerta para o incêndio foi dado cerca das 09:20, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, uma Unidade Móvel de Apoio Psicológico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, de Almada, além da GNR e da PJ.

Estiveram no local, de acordo com o CDOS, 33 operacionais, apoiados por 14 veículos.