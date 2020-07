Desporto Jogadores do Aves paralisam durante um minuto em protesto Por

Os jogadores do Desportivo das Aves recusaram hoje jogar os primeiros 60 segundos da receção ao Benfica, que arrancou às 21h15, em protesto com a situação provocada pela SAD.

Logo após o apito inicial do árbitro António Nobre, o ‘onze’ da formação orientada por Nuno Manta Santos manteve-se inamovível no terreno de jogo e os suplentes abraçados à equipa técnica na zona do banco de suplentes, enquanto os jogadores dos ‘encarnados’ recriavam-se com o esférico e aplaudiram o gesto de protesto dos nortenhos.

Enquanto os jogadores do Benfica trocavam a bola no seu meio-campo, respeitando a ação do adversário, os avenses não se movimentaram, enquanto no banco os suplentes, treinadores e elementos do staff se abraçaram.

O Desportivo das Aves, último classificado da I Liga e já despromovido ao escalão secundário, vive uma situação particularmente difícil, com rescisões por salários em atraso, um diferendo entre a SAD e o clube e o fantasma de um castigo a pairar, se a equipa faltar ao encontro da última jornada – cenário que parece afastado.

A SAD do Aves informou no domingo que não iria comparecer ao duelo com o Benfica devido à anulação da apólice de seguro de acidentes de trabalho, que a direção do clube desbloqueou no dia seguinte, tendo assegurado duas baterias de exames negativos à covid-19, obrigatórias ao abrigo do protocolo de reinício da I Liga em plena pandemia.