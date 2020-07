Desporto SAD do Aves despede médicos por telefone Por

A SAD do Desportivo das Aves despediu no domingo, por telefone, os médicos Filipe Puga e André Couto, confirmou hoje à agência Lusa fonte do último classificado da I Liga.

A decisão foi tomada após a direção do clube, liderada por António Freitas, ter cedido o pavilhão localizado ao lado do estádio para que os jogadores, treinadores e outros funcionários dos nortenhos realizassem os testes de despistagem à covid-19, sob autorização do departamento clínico, à revelia das pretensões da administração.

A SAD, recorde-se, impediu os jogadores de realizar os testes, cancelando o treino e anunciando que a equipa não irá disputar os jogos que restam no campeonato (frente a Benfica e Portimonense)

Perante este cenário, o presidente do clube, que está em rutura com a SAD, abriu as portas de um pavilhão contíguo ao estádio, onde os jogadores realizaram os testes à covid-19.

Esta decisão terá estado na origem do despedimento.