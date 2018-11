Ikos Resorts tem 750 milhões para investir em Portugal e Espanha

A Ikos Resorts, que tem quatro ‘resorts’ na Grécia, quer investir 750 milhões de euros em Portugal e Espanha, estando a estudar mais de 100 projetos, em zonas como Algarve, costa mediterrânica espanhola e ilhas Baleares, foi hoje anunciado.

Em Espanha, a empresa, que foi criada em 2016 e pretende, através da Ikos Iberia, expandir a marca, já começou a trabalhar no seu primeiro projeto, com um investimento de 150 milhões de euros na Costa do Sol (Estepona), “e está à procura de diferentes opções para desenvolver mais quatro complexos nos próximos cinco anos”, segundo um comunicado divulgado hoje.

A Ikos Resorts lançou “um fundo de investimento com a Goldman Sachs AM, Oaktree Capital e Hermes GPE e duas importantes ‘family offices’, para o seu desenvolvimento e expansão internacional, que se focarão na primeira fase em Espanha e Portugal”, explica no comunicado.

A empresa diz que desenvolveu uma “análise detalhada” de possíveis oportunidades em Portugal e Espanha e “mais de 100 projetos estão a ser estudados”, de forma a iniciar-se o trabalho nos próximos cinco anos. Entre as principais opções estão o Algarve, a costa mediterrânica espanhola e as Ilhas Baleares.

A Ikos refere que o objetivo “é continuar a desenvolver a marca nos destinos de topo em Portugal e Espanha” e adianta que, apesar de, atualmente, “a intenção ser encontrar propriedades para a sua aquisição e posterior reforma, o hotel está a estudar outros modelos e a trabalhar com parceiros locais”.

“A nossa prioridade é expandir a exclusiva experiência de luxo com tudo incluído e conceito amplamente premiado Ikos Infinite Lifestyle para Portugal e Espanha. Estamos muito orgulhosos do nosso primeiro investimento em Espanha e queremos continuar a incorporar novos ‘resorts'”, afirmou o presidente executivo do Grupo Sani/Ikos, Andreas Andreadis, citado no comunicado.

Já o presidente executivo da Ikos Iberia, Luis Herault, disse que a empresa precisa de localizações com pelo menos 65.000 metros quadrados, acesso direto à praia, onde pelo menos 300 quartos possam ser construídos, e acessos próximos a um aeroporto internacional.

“Vamos estudar todas as oportunidades e estamos abertos a colaborações estratégicas com parceiros locais”, acrescentou.

A Ikos Resorts tem cinco ‘resorts’ de luxo com tudo incluído, num total de 1.804 quartos: quatro na Grécia (Oceania e Olivia, na Península Chalkidiki, Dassia, em Corfu, e Aria, em Cos, que irá abrir em maio de 2019) e o quinto será em Estepona, Espanha, com abertura prevista para maio de 2020.

A empresa prevê um EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 85 milhões de euros para 2019.