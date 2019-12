Apresentações/Novidades Hyundai i30 Fastback N e i30 N desportivos do ano na Alemanha e em França Por

Os Hyundai i30 Fastback e i30 N foram nomeados como os modelos desportivos do ano, para a conceituada revistas especializadas Auto Bild e Sport Auto,.

Estes galardões refletem as características muito positivas de dois automóveis criados para os fãs da performance no dia-a-dia. O i30 N foi reconhecido no mês passado com o Sport Auto Award – a primeira vez que a Hyundai é distinguida neste prémio atribuído pela reconhecida revista especializada francesa. Galardão a que se seguiu o título de Carro do Ano para a alemã Auto Bild.

Tratam-se de dois modelos onde a marca coreana aplicou todo o seu ‘know-ow’ adquirido pelo envolvimento na competição automóvel. No fundo a razão de ser da criação da sigla ‘N’ no seio da gama da Hyundai.

“Este prémio é mais uma prova de que os nossos fãs, os “eNtusiastas”, adoram o lado desportivo do Hyundai i30 Fastback N”, afirmou Jürgen Keller, Diretor Geral da Hyundai Motor Alemanha. “Com o Hyundai i30 Fastback N, estamos orgulhosos por poder oferecer um desportivo compacto que partilha do elevado nível de credibilidade da marca no cenário dos modelos de performance.”

O lançamento do Hyundai i30 N foi em 2017. Desde 2018, este compacto desportivo está disponível nas versões hatchback e fastback. O “N” representa o Centro de I&D da Hyundai, em Namyang na Coreia do Sul e ainda Nürburgring que é a segunda casa de todos os modelos de alta performance da submarca N da Hyundai. Estes modelos demonstram regularmente a sua aptidão desportiva ao conquistar várias vitorias nas respetivas classes e corridas em que participam.