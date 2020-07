Apresentações/Novidades Hyundai Kauai elétrico alcança as 100 mil unidades vendidas Por

A variante elétrica do Hyundai Kauai alcançou um marco comercial assinalável ao registar 100.000 unidades vendidas em todo o mundo em pouco mais de dois anos desde o seu lançamento.

Este é, de facto, um fenómeno, mas que se explica por vários fatores, a começar pelo facto de ser um ‘crossover’ líder em termos de autonomia, capacidade de carregamento rápido e também ao nível do equipamento de segurança.

Fora do mercado de origem do construtor coreano, o Kauai elétrico obteve mais de três quartos das suas vendas, confirmando aquilo que os vários galardões que lhe foram atribuídos já vinham anunciado, nomeadamente o Top Gear Electric Awards, que lhe foi conferido em abril deste ano e o considerou como o Best Small Family Car, baseado na sua performance ‘road trip’ europeia de 24 horas de 1600 quilómetros.

Também a US News & World Report elegeu a variante elétrica do ‘crossover’ compacto da Hyundai como o Best Electric Vehicle do ano, sendo que em 2019 a Ward Auto incluiu o Kauai Electric na lista dos dez melhores motores, enquanto nos Estados Unidos tinha conquistado o American Utility Vehicle of the Year. No ano anterior a Auto Express tinha-o considerado como o Affordable Electric Car of The Year. Já em Espanha tinha recebido o Best Car of the year do jornal ABC.

Este nível de aceitação leva também a Hyundai a fazer uma grande aposta nos seus modelos elétricos, sendo que até 2025 a marca tem como objetivo vender 560.000 veículos com bateria além dos modelos Fuel Cell.