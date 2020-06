Apresentações/Novidades Hyundai inicia produção do i10 N-Line Por

A Hyundai anunciou o começo da produção do novo i10 N-Line na sua fábrica de Izmit, na Turquia, sendo o quarto modelo da marca a ser dotado desse nível de equipamento.

Na Hyundai Assan Otomotiv Sanayi a marca coreana vai fabricar uma versão inspirada nos modelos N de alta performance, destacando-se pelo seu design desportivo exterior e interior.

O i10 N-Line vem equipado com um motor 3 cilindros de 100 cv

A melhoria é ‘sentida’ não apenas no design, já que o i10 N-Line vem equipado com um moyor 1.0 Turbo GDi com 100 cv de potência. O que promete ser bastante mais cativante na condição do que um simples utilitário.

Mas o ‘cartão’ de visita deste pequeno Hyundai é mesmo a sua estética conferida pelos detalhes N-Line, nomeadamente os pára-choques e grelha frontal redesenhados, que lhe confere um visual mais agressivo e dinâmico.

No interior vamos encontrar outros detalhes, como o volante e a caixa de velocidades com o logo N, o contorno vermelho das saídas de ventilação e os pedais em alumínio. E é claro que isso, juntamente com o propulsor três cilindros mais ‘vitaminado’ sob o capô são fortes argumentos para aguardar com algumas expetativa esta nova proposta da Hyundai.