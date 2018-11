Insólito “Hulk Iraniano” torna-se um fenómeno da internet Por

Sajad Gharib, de 27 anos, é por estes dias um fenómeno da internet. O jovem é dotado de um físico que já lhe valeu comparações com o Hulk, o herói da Marvel. Tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, onde revela o seu quotidiano.

São 187 quilos e um tamanho ‘assustador’. Sajad costuma posar junto de vários objetos – carros ou latas de refrigerantes – apenas para atestar o seu enorme tamanho junto dos seguidores.

De acordo com o The Sun, Sajad já revelou o desejo de se alistar e ajudar na defesa do Irão. Uma das suas vontades é combater o Daesh.

“Os mártires que dão a vida pelo nosso país são os meus heróis e temos de lhes agradecer pela paz reinar no Irão”, afirmou.

Sajad recorre às redes sociais para mostrar o seu dia a dia. Começa com um pequeno almoço tipicamente inglês, antes de dedicar grande parte do seu tempo ao exercício físico.

O “Hulk Iraniano” é já uma das figuras mais conhecidas no país.

Apesar do tamanho ‘monstruoso’, Sajad mostra também o seu lado mais afável. É uma visita frequente para as crianças hospitalizadas e um rosto de ações solidárias.

Veja algumas imagens.