Para Hamilton “o último setor fez a diferença” para a ‘pole position’

Lewis Hamilton obteve a sua 83ª ‘pole position’ da sua carreira na F1 e a 11ª da temporada este sábado no Grande Prémio do Abu Dhabi, mas tal não foi fácil.

Valtteri Bottas ficou a somente 0,162s do seu companheiro de equipa, e o Pentacampeão do Mundo sabe onde fez a diferença para o finlandês da Mercedes. Hamilton conseguiu a sua quarta ‘pole’ no Circuito Yas Marina em grande estilo, com uma volta que lhe deu o novo recorde da pista.

O ‘segredo’ Lewis diz que foi o derradeiro setor do traçado do Abu Dhabi: “A minha primeira volta não foi espetacular, já que eu tive de ultrapassar várias vezes os limites da pista e o trem traseiro escorregava. A segunda tentativa começou calmamente, mas fui mais agressivo ao longo da volta. O último setor fez a diferença. Aí ganhei quatro décimas”.