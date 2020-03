Motores Hugo Araújo e BraCarDox descartam Arrábida Por

Em virtude da pandemia de coronavírus que está a afetar a atividade no país e no mundo, Hugo Araújo e a equipa BraCarDox tomaram a decisão de não alinharem na Rampa Pêquêpê, segunda prova do Campeonato de Portugal de Montanha.

A prova do Clube de Motorismo de Setúbal, que se realiza na serra da Arrábida a 21 e 22 de março, fica assim fora dos planos da equipa de Braga, para quem a saúde dos seus membros, pilotos, técnicos, famílias, amigos, fãs, adversários ou comissários e membros da organização está acima de qualquer competição.

“Estamos certos que o CMS, APPAM, FPAK e as demais instituições ligadas ao CPM e a esta fabulosa prova têm em marcha um plano de contingência robusto e capaz, no entanto, é para nós imperativo que todos os indivíduos e agentes sociais tenham consciência do seu papel na contenção deste vírus e que não o desvalorizem ou menorizem. Só assim poderemos regressar à normalidade o mais breve possível”, refere a BraCarDox em comunicado.

A equipa bracarense espera que a situação grave que se vive no país seja brevemente ultrapassada para poder voltar à pista para contentamento de fãs e admiradores do ‘Buggzilla’ e restantes máquinas preparadas e assistidas pela BraCarDox.