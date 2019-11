Motores Hugo Araújo à procura da vitória no Rali do Algarve Por

Hugo Araújo disputa este fim de semana a derradeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis ficado no objetivo de vencer a categoria RC5.

Aos comandos do Kia Picanto GT Cup # 32 o piloto de Braga volta a ser acompanhado por Fernando Miguel no Rali Casinos do Algarve, onde procura o seu terceiro triunfo na categoria onde se insere.

Foto: Zoom Motorsport

Hugo é líder do campeonato em RC5 e novo êxito selaria o cetro da classe. Por isso os níveis de confiança para a prova deste fim de semana são grandes: “Temos evoluído de forma incrível, sempre com a ajuda do nosso incansável ‘piri-piri’, o Kia Picanto GT Cup! Mas falta uma prova para fecharmos a época e garantirmos o objetivo de terminar todos os ralis”.

“Gerir a confiança derivada dos resultados obtidos será, sem dúvida nenhuma, o nosso maior desafio, até porque podemos assegurar a classificação reservada aos RC5, mas conto com a ajuda preciosa do Fernando Miguel para me guiar nas difíceis especiais do Rallye Casinos do Algarve!”, assegura o simpático piloto bracarense.

Mas Hugo Araújo dá prioridade ao seu principal objetivo neste último rali da temporada: “Apesar de podermos garantir no Algarve um resultado importante que seria o rebuçado de uma época fantástica a todos os níveis, continuamos a manter os pés assentes no chão, até porque se há coisa que aprendi este ano é que os ralis são uma modalidade imprevisível onde tudo pode acontecer”.