Motores Hugo Araújo impôe Kia Picanto GT Cup no encerramento da temporada de ralis Por

Hugo Araújo e Fernando Miguel levaram o Kia Picanto GT Cup a novo triunfo da categoria RC5, no Rali Casinos do Algarve, prova de encerramento do Campeonato de Portugal de Ralis 2019.

Foi uma despedida de época em beleza do piloto de Braga e do modelo desenvolvido pela Kia Portugal e pela CRM Motorsport, o quarto desde que o projeto abraçou as provas de estrada.

Fotos: Zoom Motorsport

Num evento onde as duas outras duplas dos Kia Picanto GT Cup – Francisco Esperto e António Serrão e Nuno Caetano e Mário Feio – terminaram de forma positiva, Hugo Araújo e Fernando Miguel conseguiram também o último lugar do pódio das duas rodas motrizes do European Rally Trophy.

“Não podia ter pedido mais para a minha estreia no Campeonato de Portugal de Ralis. Com o apoio da CRM Motorsport, o nosso ‘piri-piri’ esteve irrepreensível ao longo da época, permitindo-nos festejar a pontuação máxima reservada aos RC5 em todas as provas”, declarou Hugo Araújo sobre a sua atuação na prova algarvia.

O piloto minhoto não só elogia a competitividade do pequeno carro coreano que tripulou esta época como também se sente mais à vontade nas classificativas: “Sinto que evoluí imenso enquanto piloto com a ajuda do Fernando Miguel e mal posso esperar pelo próximo desafio da minha carreira nesta modalidade tão apaixonante”.

Francisco Esperto e António Serrão também se despediram de 2019 com sensações positivas, até porque foram os mais rápidos em duas especiais: “Lutámos até ao fim do campeonato pela vitória na classe e conseguimos demonstrar neste rali a velocidade que sabíamos ter dentro de nós ao volante de um Kia Picanto GT Cup”.

Quanto a Nuno Caetano e Mário Feio o ano fez-se de uma “constante aprendizagem, num desafio totalmente diferente para quem vem das duas rodas e apenas tinha experiência na Velocidade aos comandos de carro de corridas”.