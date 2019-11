Motores Pedro Paixão mostrou “andamento para o ‘Nacional’” no Rali do Algarve Por

Pedro Paixão veio da Madeira ao continente para ter uma brilhante atuação no Rali Casinos do Algarve, terminando na sétima posição depois de um azar no primeiro dia de prova.

Neste que foi o derradeiro do Campeonato de Portugal de Ralis de 2019, o piloto insular mostrou um andamento ao nível dos melhores, rodando frequentemente entre os cinco melhores na segunda etapa.

Foto: AIFA

Acompanhado por Luís Rodrigues no banco da direita do Skoda Fabia R5 assistido pela ARC Sport, Pedro Paixão poderia ter lutado por um lugar no pódio se não tivesse sofrido um furo quase no começo do rali algarvio, pois chegou a vencer troços ‘à geral’.

“Na verdade, o segundo troço do rali acabou por estragar tudo. No entanto, faço um balanço muito positivo desta nossa participação no Rali do Algarve”, começa por dizer o piloto madeirense sobre esta sua deslocação ao continente.

Pedro Paixão mostra-se disposto a ‘voos’ mais altos: “Penso que mostrámos que temos andamento para o nacional, com uma margem de progressão bastante grande. Gostaria de dar o salto para o nacional e afirmar que estou bastante feliz com o trabalho da ARC Sport, que é uma excelente equipa”.