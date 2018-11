Facebook Hoje é um dia mau para visitar o Facebook e o Instagram Por

Milhares de utilizadores do Facebook e Instagram estão a reportar problemas, em todo o mundo, no acesso àquelas redes sociais. E Portugal não escapa, com momentos em que o ‘apagão’ é total.

Está com dificuldade em aceder ao Facebook ou ao Instagram? Saiba que hoje não é um bom dia para navegar naquelas redes sociais, cujos sites apresentam problemas.

As quebras no Instagram e no Facebook são raras, mas quando ocorrem apresentam um impacto imediato, num mundo cada vez mais dependente deste tipo de ferramentas (por questões familiares, ou em virtude dos negócios desenvolvidos nas redes).

A rede social ainda não esclareceu a falha, sendo que, de acordo com o The Independent, “milhares de utilizadores” ficaram sem acesso à homepage da rede social e foram confrontados com a mensagem “serviço indisponível”.

Também no Instagram ser verificou um fenómeno semelhante.