Toy esclarece comentário polémico sobre a morte da ex-companheira

Toy esclareceu o comentário polémico feito na sequência da morte de um antiga companheira, que o chegou a acusar de não perfilhar um filho seu. O cantor sustenta que as suas palavras foram “mal interpretadas” e diz estar “magoado” com a imprensa.

No programa de Júlia Pinheiro, na SIC, Toy foi confrontado com as declarações tidas por ocasião da morte de uma antiga companheira, Elisabete Silva, que chegou, em tempos, a criticar o cantor por não perfilhar um filho.

Toy lamenta a dimensão que as suas palavras tiveram e explica-as.

“As pessoas vão ler aquilo e o que é que vão pensar, que sou insensível, mau caráter”, comenta, sublinhando que as palavras foram retiradas do contexto, após ser contactado pela imprensa.

A frase em questão que acabou por gerar a polémica é esta: “Todos os dias morrem pessoas e nascem, felicidade para quem morre, tristeza para quem nasce”.

Perante Júlia Pinheiro, Toy lamenta ainda que tenha sido dado eco destas palavras e não dos testes de paternidade que deram negativos, em tempos, após as críticas de Elisabete Silva.

“Nunca desejei mal a ninguém, perdoei a indemnização, prestei-me a tudo aquilo que fosse necessário, mas isto ninguém diz. (…)”.

Toy lembra ainda que “foi uma coisa tão passageira, tão normal”.

“Eu nunca violei ninguém, nunca enganei ninguém, toda a gente sabia que eu era casado. Se alguém cometeu alguma coisa de mais grave, provavelmente é uma mulher que sabe que o homem é casado e o tenta para ir para a cama.”